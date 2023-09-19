18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 19 сентября
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Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.
Патрушев анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Президент России может провести переговоры с председателем КНР в Пекине в октябре, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 48%
В России растет заболеваемость COVID-19 — за последнюю неделю число случаев увеличилось почти в полтора раза, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Суд приговорил экс-зампреда ЦБ к семи годам колонии
Константина Корищенко признали виновным в растрате, спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка.
В Минцифры назвали сроки запуска единого реестра воинского учета
Полноценный запуск единого реестра воинского учета может произойти только с 2025 года, сообщил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.