Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало…», — говорится в публикации.
Уточняется, что о времени и месте прощания с артистом объявят позднее.
В мае 2015 года у Янина случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.
Актер родился 14 марта 1983 года в Москве. В 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на службу в РАМТ. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Одноклассники», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты». В его фильмографии 34 картины.