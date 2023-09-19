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21:13 (мск), источник: © РИА Новости

Актер Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет, сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ) на своей странице во ВКонтакте.

Источник: РАМТ

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало…», — говорится в публикации.

Уточняется, что о времени и месте прощания с артистом объявят позднее.

В мае 2015 года у Янина случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.

Актер родился 14 марта 1983 года в Москве. В 2004 году окончил Театральное училище имени Щепкина и поступил на службу в РАМТ. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Одноклассники», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты». В его фильмографии 34 картины.

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