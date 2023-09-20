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17:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Идея Фаддея. Как немец Беллинсгаузен стал русским и открыл Антарктиду

245 лет назад на острове Эзель в баронском имении Лахетагусе родился Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен.

Марки «200 лет открытию Антарктиды». Мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев

Позже его происхождение даст повод для спекуляций. Принять факт — «Русская экспедиция 1819−1821 гг. во главе с русским офицером Беллинсгаузеном открыла Антарктиду» — многие оказались не в состоянии.

Открытие последнего континента планеты Земля — дело нерядовое. И если приоритет Испании и Голландии в открытии Америки и Австралии не оспаривался, то отдать честь открытия Антарктиды русским представлялось немыслимым.

Сплошь льды и холод

Громче прочих негодуют англичане, ведь вездесущие капитаны «Владычицы морей» не открыли ни одного континента. Немецкие претензии более изощренные. Приоритета Беллинсгаузена там не отрицали. Напротив, когда Адольф Гитлер в 1939 г. заявил о создании в Антарктиде колонии «Новая Швабия», было сказано, что континент открыл именно Беллинсгаузен. С одной оговоркой: «Беллинсгаузен — немец. Все, что он открыл, должно принадлежать Германии».

Однако гамбургские газеты в 1803 г. писали: «По настоянию начальника на сих кораблях будут только русские». На одном из «сих кораблей» отправился в плавание и мичман Беллинсгаузен.

Начиная учебу, он не знал русского языка. Но к окончанию Морского кадетского корпуса «почти совершенно забыл немецкий» и называл себя Фаддеем Фаддеевичем. Плавание его было научным: «Сия экспедиция, кроме главной ее цели — изведать страны Южного полюса, должна особенно иметь в предмете проверить все неверное в южной половине Великого океана и пополнить все находящиеся в оном недостатки».

«Антарктические айсберги» — репродукция рисунка с натуры художника П. Михайлова — участника первой антарктической экспедиции на шлюпках «Восток» и «Мирный» под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева | Источник: РИА "Новости"

И немцы, и англичане хотели от Антарктиды одного — колонизации. И второе плавание (1772−1775 гг.) Джеймса Кука в Южный океан было предпринято лишь потому, что его современник, британский ученый Далримпл был уверен: Южный материк существует и населен не менее чем 50 млн туземцев. То есть представляет собой завидную цель. Однако, покрутившись за полярным кругом, Кук понял, что колонизировать нечего — сплошь льды и собачий холод: «Я обошел Южный океан и отверг возможность существования материка».

Кук провел в том плавании 1008 дней. И только 75 из них его корабли шли южнее 60-го градуса южной широты. Плавание Беллинсгаузена длилось 751 день. Южнее 60-й широты шлюпы «Восток» и «Мирный» провели 122 дня. Один искал колонию и, убедившись, что затея пустая, свернул поиски. Другой искал научную истину и добился своего. Хотя препятствия были серьезные.

И речь не о трудностях плавания в «визжащих 60-х» (область между 60-й и 70-й параллелями). Подготовка экс­педиции была на высоте. Забота о личном составе, гигиене и питании — тоже: «Бульона дощатого взяли по два с половиной пуда на каждый шлюп». «Дощатым бульоном» называли бульонные кубики — по­следнее слово тогдашней науки консервации продуктов.

Принять факт открытия Антарктиды русскими многие оказались не в состоянии. Иллюстрация – рисунок художника П. Михайлова, участника первой антарктической экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена, «Туземцы кораллового острова Моллера встречают русских моряков» | Источник: РИА "Новости"

Не на высоте был корабль Беллинсгаузена. Шлюп «Восток» оказался так плох, что пришлось отступить. Вернее, уйти из Антарктики на месяц раньше срока: «Пазы обшивки расходились, — признавался Беллинсгаузен. — Беспрестанное отливание воды изнуряло людей чрезвычайно. Неблагонадежность румпеля доказывает нерадение корабельного мастера, который… подвергал нас гибели».

Переворот в науке

Корабельного мастера, который строил шлюп «Восток», звали Вениамин Стокке — английский инженер на русской службе. Немецкий след в препятствиях экспедиции Беллинсгаузена отмечают реже. Может, потому, что его послед­ствия оказались не столь ощутимыми. И даже послужили… славе русских.

Предполагалось, что в экспедиции будут работать натуралисты — им надлежало описывать и изучать природные явления на всем пути следования шлюпов «Восток» и «Мирный».

Но в последний момент эти немцы отказались идти в море. «Кунс и Мертенс, дав слово с нами отправиться, переменили свое намерение тогда, когда уже было поздно найти других… Будто бы им дано мало времени на приготовление к путешествию… Но я думаю, что ученому довольно привезти с собой одну свою ученую голову», — свидетельствовал Фаддей Фаддеевич.

Одна голова Беллинсгаузена была способна заменить две головы немецких натуралистов. В ходе плавания он совершил фундаментальные открытия, которые могли перевернуть научный мир.

Памятник Беллинсгаузену на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж в Антарктиде | Источник: РИА "Новости"

Он первым установил, что водоросли Саргассова моря не имеют корней и свободно плавают, образуя «луга океана». Открыл природу образования коралловых атоллов. Доказал, что морская вода может замерзать и образовывать прочный лед. Над одним посмеялись. Другое — открытие природы коралловых атоллов — приписали Дарвину. А третьему не верили вовсе — в начале XX в. считалось, что морская вода замерзнуть не может.

Труды Беллинсгаузена увидели свет лишь через 10 лет после его открытий. Да и то после нажима знакомого — главы Морского ученого комитета при Морском министерстве Логгина Голенищева-Кутузова, который имел некоторое влияние на императора: «Может случиться, и едва ли уже не случилось, что учиненные капитаном Беллинсгаузеном обретения, по неизвестности оных, послужат к чести иностранных, а не наших мореплавателей… “.

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