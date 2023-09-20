17:31 (мск), источник: Аргументы и факты
Идея Фаддея. Как немец Беллинсгаузен стал русским и открыл Антарктиду
245 лет назад на острове Эзель в баронском имении Лахетагусе родился Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен.
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Позже его происхождение даст повод для спекуляций. Принять факт — «Русская экспедиция 1819−1821 гг. во главе с русским офицером Беллинсгаузеном открыла Антарктиду» — многие оказались не в состоянии.
Открытие последнего континента планеты Земля — дело нерядовое. И если приоритет Испании и Голландии в открытии Америки и Австралии не оспаривался, то отдать честь открытия Антарктиды русским представлялось немыслимым.
Громче прочих негодуют англичане, ведь вездесущие капитаны «Владычицы морей» не открыли ни одного континента. Немецкие претензии более изощренные. Приоритета Беллинсгаузена там не отрицали. Напротив, когда Адольф Гитлер в 1939 г. заявил о создании в Антарктиде колонии «Новая Швабия», было сказано, что континент открыл именно Беллинсгаузен. С одной оговоркой: «Беллинсгаузен — немец. Все, что он открыл, должно принадлежать Германии».
Однако гамбургские газеты в 1803 г. писали: «По настоянию начальника на сих кораблях будут только русские». На одном из «сих кораблей» отправился в плавание и мичман Беллинсгаузен.
Начиная учебу, он не знал русского языка. Но к окончанию Морского кадетского корпуса «почти совершенно забыл немецкий» и называл себя Фаддеем Фаддеевичем. Плавание его было научным: «Сия экспедиция, кроме главной ее цели — изведать страны Южного полюса, должна особенно иметь в предмете проверить все неверное в южной половине Великого океана и пополнить все находящиеся в оном недостатки».
И немцы, и англичане хотели от Антарктиды одного — колонизации. И второе плавание (1772−1775 гг.) Джеймса Кука в Южный океан было предпринято лишь потому, что его современник, британский ученый Далримпл был уверен: Южный материк существует и населен не менее чем 50 млн туземцев. То есть представляет собой завидную цель. Однако, покрутившись за полярным кругом, Кук понял, что колонизировать нечего — сплошь льды и собачий холод: «Я обошел Южный океан и отверг возможность существования материка».
Кук провел в том плавании 1008 дней. И только 75 из них его корабли шли южнее 60-го градуса южной широты. Плавание Беллинсгаузена длилось 751 день. Южнее 60-й широты шлюпы «Восток» и «Мирный» провели 122 дня. Один искал колонию и, убедившись, что затея пустая, свернул поиски. Другой искал научную истину и добился своего. Хотя препятствия были серьезные.
И речь не о трудностях плавания в «визжащих 60-х» (область между 60-й и 70-й параллелями). Подготовка экспедиции была на высоте. Забота о личном составе, гигиене и питании — тоже: «Бульона дощатого взяли по два с половиной пуда на каждый шлюп». «Дощатым бульоном» называли бульонные кубики — последнее слово тогдашней науки консервации продуктов.
Не на высоте был корабль Беллинсгаузена. Шлюп «Восток» оказался так плох, что пришлось отступить. Вернее, уйти из Антарктики на месяц раньше срока: «Пазы обшивки расходились, — признавался Беллинсгаузен. — Беспрестанное отливание воды изнуряло людей чрезвычайно. Неблагонадежность румпеля доказывает нерадение корабельного мастера, который… подвергал нас гибели».
Корабельного мастера, который строил шлюп «Восток», звали Вениамин Стокке — английский инженер на русской службе. Немецкий след в препятствиях экспедиции Беллинсгаузена отмечают реже. Может, потому, что его последствия оказались не столь ощутимыми. И даже послужили… славе русских.
Предполагалось, что в экспедиции будут работать натуралисты — им надлежало описывать и изучать природные явления на всем пути следования шлюпов «Восток» и «Мирный».
Но в последний момент эти немцы отказались идти в море. «Кунс и Мертенс, дав слово с нами отправиться, переменили свое намерение тогда, когда уже было поздно найти других… Будто бы им дано мало времени на приготовление к путешествию… Но я думаю, что ученому довольно привезти с собой одну свою ученую голову», — свидетельствовал Фаддей Фаддеевич.
Одна голова Беллинсгаузена была способна заменить две головы немецких натуралистов. В ходе плавания он совершил фундаментальные открытия, которые могли перевернуть научный мир.
Он первым установил, что водоросли Саргассова моря не имеют корней и свободно плавают, образуя «луга океана». Открыл природу образования коралловых атоллов. Доказал, что морская вода может замерзать и образовывать прочный лед. Над одним посмеялись. Другое — открытие природы коралловых атоллов — приписали Дарвину. А третьему не верили вовсе — в начале XX в. считалось, что морская вода замерзнуть не может.
Труды Беллинсгаузена увидели свет лишь через 10 лет после его открытий. Да и то после нажима знакомого — главы Морского ученого комитета при Морском министерстве Логгина Голенищева-Кутузова, который имел некоторое влияние на императора: «Может случиться, и едва ли уже не случилось, что учиненные капитаном Беллинсгаузеном обретения, по неизвестности оных, послужат к чести иностранных, а не наших мореплавателей… “.