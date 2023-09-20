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02:24 (мск), источник: Известия

В России появится закон о посуточной аренде жилья

Посуточную аренду жилья впишут в Жилищный кодекс, соответствующий проект Минстроя поддержал кабмин. С копией решения правительственной комиссии ознакомились «Известия».

Источник: Агентство «Москва»

Статус посуточной аренды сейчас остается неясным, после того как в 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы.

В документе предлагается прописать, что собственник жилья вправе сдавать его на основании договора найма, в том числе краткосрочного, при условии «соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества» дома, следует из текста проекта.

Сдавать квартиру в аренду — это неотъемлемое право собственника распоряжаться своей недвижимостью, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Законопроект устраняет неопределенность в жилищном праве, которая возникла после запрета хостелов, сказал он.

По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, официальное разрешение краткосрочной сдачи жилья позволит сделать рынок аренды более прозрачным и увеличить число налоговых поступлений в бюджет. Но пока законопроект хоть и затрагивает важную проблему, в предложенном варианте не совсем ее решает, и в случае его принятия в первом чтении, потребует серьезной доработки в рамках подготовки ко второму, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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