05:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске кондуктор автобуса напала на пассажирку
Всё произошло в одном из автобусов № 30 маршрута.
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В Красноярске кондуктор напала на пассажирку автобуса № 30. Видеозапись появилась в соцсетях. По словам очевидцев, кондуктор начала толкать женщину, утверждая, что она заняла её место. При этом сиденье кондуктора было у дверей, а не в конце автобуса. В ходе перепалки женщины начали драться, однако разнимать их никто не спешил. Впоследствии прибежал водитель и остановил женщин. Также он сказал пассажирке, чтобы она вышла из автобуса и он не поедет, если она не выйдет. Однако запись обрывается и неизвестно, чем закончился конфликт.