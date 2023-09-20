09:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Минфин возобновил ограничения из-за COVID-19
Минфин России снова ввел ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Меры действуют с 19 сентября, сообщается на сайте ведомства.
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В числе мер:
В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость коронавирусом, в том числе из-за нового варианта «омикрона», получившего название «пирола». На этом фоне в Доме правительства РФ с 18 сентября также вернули ограничения. Роспотребнадзор пока не видит оснований для введения масочного режима.
Лаура Кеффер