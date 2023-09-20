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09:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин возобновил ограничения из-за COVID-19

Минфин России снова ввел ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Меры действуют с 19 сентября, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В числе мер:

  • обязательное использование средств индивидуальной защиты (медицинская маска, респиратор);
  • социальное дистанцирование;
  • в лифтах ездить не более чем по два-три человека одновременно;
  • ограничить личные контакты между работниками;
  • сократить количество посетителей, допускаемых на территорию министерства.

В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость коронавирусом, в том числе из-за нового варианта «омикрона», получившего название «пирола». На этом фоне в Доме правительства РФ с 18 сентября также вернули ограничения. Роспотребнадзор пока не видит оснований для введения масочного режима.

Лаура Кеффер

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