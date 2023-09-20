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10:02 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве вступил в силу ГОСТ для сервисов ИИ в медицине

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Разработанный с участием московских рентгенологов ГОСТ, необходимый для безопасного проектирования и технического обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине вступил в силу, сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник: Freepik

Она отметила, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, которое идет в московском здравоохранении, поставило вопрос о необходимости принятия норм, регламентирующих его использование. Этому вопросу уделяется особое внимание: столичные специалисты работают над стандартами уже третий год.

«Новый ГОСТ — уже 11-й созданный в России стандарт для тестирования искусственного интеллекта, он не имеет аналогов в мире. Документ определяет требования для каждого процесса жизненного цикла систем искусственного интеллекта. Использование стандартов обеспечит внедрение только проверенных, надежных решений в практическую медицину, поможет в разработке новых нейросетей и тестировании существующих», — приводятся ее слова на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новый стандарт дополняет существующий ГОСТ IEC 62304−2022.

«Авторы добавили в набор процессов жизненного цикла программного обеспечения медицинских изделий необходимость проведения мониторинга системы искусственного интеллекта на всех этапах, связанных с эксплуатацией», — добавили в материале.

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