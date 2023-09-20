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12:58 (мск), источник: Аргументы и факты

Что нужно сделать льготникам до 1 октября

У льготников осталось чуть больше недели, чтобы определиться, как получать помощь от государства — в виде денежных выплат или социальных услуг. Подать заявление необходимо до 1 октября.

Источник: РИА "Новости"

Кто является федеральными льготниками:

  • инвалиды и участники Великой Отечест­венной войны;
  • работники военных объектов во время ВОВ;
  • ветераны боевых действий;
  • блокадники;
  • чернобыльцы и приравненные к ним категории;
  • члены семей погибших инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых дей­ствий;
  • лица, награждённые знаками «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда»;
  • инвалиды;
  • дети-инвалиды.

Виды социальной поддержки

Федеральным льготникам полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), в которую входит набор социальных услуг (НСУ).

Этот набор включает:

  • лекарства и медицинские изделия;
  • специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;
  • путёвки на санаторно-курортное лечение (при наличии показаний);
  • бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

Какие варианты можно выбрать

С 1 февраля 2023 г. размер НСУ составляет 1469,74 ₽ в месяц. По желанию НСУ может предоставляться в натуральной форме, т. е. в виде услуг, или их денежном эквиваленте. Конечно, если человеку с хроническими заболеваниями регулярно требуются лекарства, то отказываться от НСУ нецелесообразно. Право выбора всегда остаётся за получателем.

Отказаться в пользу денежной выплаты можно от одной услуги, нескольких либо всех сразу.

Денежный эквивалент социальной услуги равен:

  • 1132,03 ₽ — при отказе от лекарственного обеспечения;
  • 175,12 ₽ — вместо путевки в санаторий;
  • 162,59 ₽ — компенсация бесплатного проезда.

Как оформить выбор

Заявление, определяющее форму НСУ на следующий год, можно подать в отделении Социального фонда России, МФЦ либо на портале «Госуслуги» до 1 октября текущего года.

Важно знать!

Социальный фонд напоминает, что до 1 октября жители новых субъектов, относящиеся к категории льготников (инвалиды, участники ВОВ и т. д.), также могут подать заявление, чтобы в 2024 г. получать НСУ в виде социальных услуг. В ведомстве пояснили, что до конца 2023 г. жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получают денежный эквивалент НСУ, а со следующего года смогут заменить выплаты социальными услугами в натуральной форме.

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