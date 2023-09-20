Что нужно сделать льготникам до 1 октября

Федеральным льготникам полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), в которую входит набор социальных услуг (НСУ).
С 1 февраля 2023 г. размер НСУ составляет 1469,74 ₽ в месяц. По желанию НСУ может предоставляться в натуральной форме, т. е. в виде услуг, или их денежном эквиваленте. Конечно, если человеку с хроническими заболеваниями регулярно требуются лекарства, то отказываться от НСУ нецелесообразно. Право выбора всегда остаётся за получателем.
Отказаться в пользу денежной выплаты можно от одной услуги, нескольких либо всех сразу.
Денежный эквивалент социальной услуги равен:
Заявление, определяющее форму НСУ на следующий год, можно подать в отделении Социального фонда России, МФЦ либо на портале «Госуслуги» до 1 октября текущего года.
Социальный фонд напоминает, что до 1 октября жители новых субъектов, относящиеся к категории льготников (инвалиды, участники ВОВ и т. д.), также могут подать заявление, чтобы в 2024 г. получать НСУ в виде социальных услуг. В ведомстве пояснили, что до конца 2023 г. жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получают денежный эквивалент НСУ, а со следующего года смогут заменить выплаты социальными услугами в натуральной форме.