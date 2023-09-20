15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Норвегии нашли квадратные золотые монеты
Клад датировали
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На месте древнего языческого храма в норвежской деревне Вингром археологи обнаружили клад с золотом, в котором насчитали 35 монет, правда, непривычной формы. Об этом пишет норвежское сетевое издание Forskning.
Золотые монеты имеют квадратную форму, их размер не превышает человеческий ноготь. Несмотря на то, что находки очень маленькие, на них в деталях изображены женщины и мужчины в дорогих одеждах, также видны роскошные прически. На некоторых выгравированы пары, повернутые лицом друг к другу. Можно рассмотреть и украшения, и то, что находится в руках: чаши, палочки и кольца. Как сказал археолог Университета Осло Николай Экхофф, участвовавший в раскопках, при помощи этих предметов можно изучить костюмы времен династии Меровингов, которая правила Франкским королевством с V века до 751 года.
Археолог считает, что золотые монеты с парами иллюстрируют миф об иерогамии — священной свадьбы между скандинавским богом плодородия Фрейром и великаншей Герд. Также предметы могли использовать в качестве подношений на торжествах или в традиционных ритуалах.
Ранее в «Помпеях Вармии» нашли клад монет XIV века.
Анна Морозова