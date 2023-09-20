14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пермские ученые рассказали, как развивается влюбленность
И к чему она приводит.
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Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, рассказала Naked Science о химических процессах, протекающих в нашем организме во время влюбленности.
Влюбленность — это комплексное явление, связанное с активностью многих отделов мозга. С этим состоянием сталкивается практически каждый человек, вне зависимости от возраста, пола и социального положения. Влюбленность делят на несколько этапов: вожделение, страстное увлечение и привязанность. Каждой стадии соответствуют свои специфические химические реакции, которые активизируют мозг, когда его владельца кто-то привлекает.
Вожделение тесно связано с половым влечением и выработкой тестостеронов и эстрогенов. Страстная влюбленность проявляется в увеличении физической энергии и активности (включая сексуальную), улучшении настроения, повышенной разговорчивости и самооценке, эйфории. Обратная сторона состояния — ослабление способности адекватно видеть реальность, противоречивость мышления, чрезмерная самоуверенность, снижение уровня личной ответственности.
При этом в случае, если роман развивается негативно, вожделение сменяется депрессией. На этой стадии в организме выделяются несколько мощных химических веществ. Дофамин дает ощущение благополучия, которое связывает ассоциативное удовольствие с конкретным человеком. Фенилэтиламин повышает уровень возбуждения и романтического настроения.
Серотонин создает чувство эмоциональной стабильности и радости от взаимных встреч. Норадреналин (или норэпинефрин) повышает уверенность в своих силах, агрессивность и конкурентность. Адреналин (или эпинефрин), так называемый «гормон страха и тревоги», мобилизует организм — усиливается потоотделение, учащается сердцебиение.
«Если отношения с возлюбленным или возлюбленной продолжаются достаточно длительный период, то человек проходит “романтическую фазу”, в которую как раз и возникает чувство ревности и конкуренции. Однако физиологически мы не можем находиться на стадии влечения регулярно», — объясняет Екатерина Баньковская.
Далее наступает этап привязанности. Это выражается в наиболее прочном чувстве верности. В фазе привязанности наибольшее воздействие оказывают два гормона. Первый — окситоцин, который стимулирует выделение эндорфинов и известен как гормон дружелюбия, объятий, любви, доверия, открытости. Он снижает уровень страха и недоверия.
Второй гормон — вазопрессин. Есть мнение, что это в большей степени «мужской» гормон, который оказывает большое влияние на половое возбуждение, отстаивание своего партнера и демонстрацией связи, любви и привязанности с противоположным полом. На этом этапе развития отношений для расслабления организма вырабатываются эндорфины.
Привязанность также называют «зрелой любовью», а эндорфины — «молекулами долгосрочных любовных отношений». В связи с этим эндорфины иногда называют «природными наркотиками». «“Бабочки в животе” объясняются действием комплекса веществ, в результате повышается чувствительность нервных окончаний и сокращаются гладкие мышцы живота. Но такой эффект не является обязательным для всех», — рассказывает Екатерина Баньковская.
Такие химические вещества, как феромоны (от греческого «нести», «побуждать», «вызывать»), могут выражаться в качестве особого запаха человека, который может привлекать других людей и влиять на их поведение.
Ученый-химик Пермского Политеха рассказал что если человек не получает взаимности, то любовь может превратиться в «болезнь» с чередованием приступов мании и депрессии. Своими силами выйти из этого состояния можно с помощью встреч и свиданий с новыми возможными партнерами. Новой любви при этом не возникнет, но это поможет переключиться на что-то другое, пока утихает неразделенная любовь.
Если специально не отвергать внимание противоположного пола, то вполне реально обрести счастливые отношения. Ольга Юрьева, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха, добавила, что в психологии влюбленность (или «любовь с первого взгляда») определяют как «мечту»: из-за искаженного восприятия мы влюблены в идеализированное отражение человека, его желанный образ.
Это чувство может привести к истощению, бессоннице и потере аппетита, поскольку нарушаются естественные ритмы функционирования организма.
После романтическое настроение отступает, и человек сталкивается с реальностью — наступает критическая стадия отношений.
Она может повлечь разрыв отношений — может возникнуть чувство разочарования и обманутости, которые способны превратиться в неприязнь. В другом случае, когда влюбленность проходит, могут формироваться более глубокие чувства, взаимопроникающие для партнеров, которые впоследствии зарождают любовь. После избавления от «розовых очков» и знакомства с реальной версией объекта своей страсти у человека два варианта: принять человека таким, какой он есть, или отправиться на поиски новой любви.
Недавно мы собрали романтичные научные исследования за последние пару лет о том, как человеческий мозг реагирует на привязанность, поцелуи и любовь.
Олеся Маевская