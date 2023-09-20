Даня Милохин отреагировал на новости о своем объявлении в розыск

«Теперь страшно», — написал Милохин, приложив к тексту скрин с текстом новости и своим фото.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что недавно улетевший в Дубай блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.
На прошлой неделе директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.
По ее словам, после непродолжительного пребывания в России Милохин снова улетел в Дубай неделю назад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.