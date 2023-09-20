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15:54 (мск), источник: © РИА Новости

Даня Милохин отреагировал на новости о своем объявлении в розыск

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин в сторис Instagram* отреагировал на информацию об объявлении его в розыск по заявлению военкомата.

Источник: РИА "Новости"

«Теперь страшно», — написал Милохин, приложив к тексту скрин с текстом новости и своим фото.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что недавно улетевший в Дубай блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.

На прошлой неделе директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.

По ее словам, после непродолжительного пребывания в России Милохин снова улетел в Дубай неделю назад.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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