17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы назвали признаки существования внеземных цивилизаций
Внеземной разум решили искать по маркерам техногенного загрязнения атмосферы экзопланет.
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Основные маркеры наличия жизни на экзопланетах — это кислород, озон, вода, метан и углекислый газ. С признаками высокоразвитых цивилизаций все сложнее, поскольку нужно изучать технологические, а не только биологические факторы. Обычно для поиска пользуются радиосигналами, однако со времени создания знаменитого проекта SETI в 1959 году никаких значимых результатов не было. Поэтому астрономы из Массачусетского технологического института (США) решили зайти с другой стороны и предложили искать внеземной разум по маркерам техногенного загрязнения атмосферы экзопланет. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.
По мнению ученых, искать внеземные цивилизации следует по химическим веществам, не созданным жизнью как таковой. В частности, эксперты предложили использовать соединения трифторида азота (NF3) и гексафторида серы (SF6), так как земная жизнь не производит никаких молекул с N-F- или S-F-связями и не образует полностью фторированных молекул ни с одним элементом. Это означает, что они могут быть получены только искусственным путем.
Такие газы образуются из-за загрязнения атмосферы. На нашей планете их количество возросло с практически полного отсутствия после начала промышленной революции. Также эти соединения обладают уникальными характеристиками: они плохо растворяются в воде и долго живут, поэтому их довольно легко уловить в воздушных оболочках других планет.
Правда, новый подход требует высокочувствительных телескопов, так как вещества-загрязнители, которые могут говорить о внеземных цивилизациях, содержатся в меньшем количестве, чем углекислый газ и кислород. Поэтому требуются дальнейшие исследования и наблюдения.
Ранее ученые улучшили способ принятия внеземных сигналов.
Анна Морозова