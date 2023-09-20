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15:39 (мск), источник: Аргументы и факты

В Москве завершилось прощание с Николаем Добронравовым

Церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым, которая проходила в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве, завершилась, сообщает сайт MK.ru.

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Поэта, который не дожил до ­своего 95-летия два месяца, провожали в последний путь аплодисментами. Затем траурная процессия отправится на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны Добронравова.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с поэтом-песенником началась 20 сентября в 13:00 по мск. На ней присутствовала 93-летняя вдова Николая Николаевича Александра Пахмутова, ее поддерживали под руки. Кроме того, на траурную церемонию прибыли родственники, друзья, коллеги и поклонники поэта, в том числе олимпийские чемпионы Александр Якушев и Владислав Третьяк, а также певица Зара.

Напомним, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов умер 16 сентября в возрасте 94 лет после долгой болезни.

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