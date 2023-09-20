18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Естественный интеллект: иллюзия, показывающая, есть ли он у вас
Также она расскажет о профессиональных способностях.
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Естественный интеллект — это способность, включающая в себя ряд психических процессов, таких как наблюдение, отбор, навыки классификации и категоризации, выявление взаимосвязей, формулирование гипотез, связанных с окружающей средой, экспериментирование и ориентация на природу. Новая оптическая иллюзия способна показать, обладаете ли вы таким умением.
Цвета, тени и перспективы помогают мозгу понять, что он видит, сформировать мнение о предмете, однако если какие-то черты мешают рассмотреть что-то, можно запутаться. Так разные люди на одной и той же картинке могут видеть разные вещи или не наблюдают их вовсе. В новой оптической иллюзии нужно рассмотреть фрукт. Изображение может рассказать о ваших профессиональных способностях и ответить на вопрос: «обладаете ли вы естественным интеллектом?».
Тот, видит яблоко на изображении, скорее всего, обладает естественным интеллектом. Люди с более высоким IQ способны сосредоточиться на необходимых деталях и с большей легкостью игнорировать несущественную информацию. Считается, что человек с такой способностью не будет все «принимать за чистую монету» и может искать во всем нюансы. Кроме того, считается, что с ними приятно работать, такие коллеги все быстро понимают и являются надежными сотрудниками компаний.
Также эксперты говорят, что люди с естественным интеллектом более организованы, любопытны в работе и обладают аналитическими способностями.
Ранее была найдена иллюзия, способная показать, какой вы человек: глубокий мыслитель или супер нерешительный.
Анна Морозова