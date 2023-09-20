19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Дании продал музею пустые холсты
Суд обязал его вернуть все, кроме гонорара.
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Как передает The Guardian, датскому художнику-концептуалисту Йенсу Хаанингу приказано вернуть Музею современного искусства Kunsten в Ольборге 532 тысячи крон (более 2,2 миллиона рублей). Он сдал два пустых холста в качестве произведений искусства в проекте, который назвал «Возьми деньги и беги».
В 2021 году Хаанинг, чьи работы посвящены власти и неравенству, получил заказ от музея воссоздать две из своих более ранних работ, для которых он использовал пачку банкнот, прикрепленных к холсту и представляющих средний доход в Дании и Австрии. Художник согласился, и музей предоставил ему около 532 тысяч крон на материалы, 40 тысяч (почти 170 тысяч рублей) из которых являлись гонораром художника.
Только во время распаковки сотрудниками музея готовых работ были обнаружены не произведения искусства, а два пустых холста с надписью «Возьми деньги и беги». Музей выставил новые произведения искусства на обозрение, но когда Хаанинг отказался вернуть деньги, представители галереи подали заявление в вышестоящие инстанции.
В понедельник суд Копенгагена обязал художника вернуть деньги, однако заявил, что гонорар ему все равно должен быть выплачен. Лассе Андерссон, директор музея, сказал, что сотрудники стараются тщательно продумывать траты и этот случай был вопиющим. Хаанинг заявил, что так стоит делать всем, чей тяжелый труд не оплачивается или оплачивается не в полной мере.
Недавно в Болгарии открылся музей с одним экспонатом. Это картина начала XX века.
Олеся Маевская