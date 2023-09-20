16:29 (мск), источник: АГН «Москва»
Московский зоопарк сообщил о смерти медведя Диксона
Медведь Диксон в Московском зоопарке умер от острой сердечно-легочной недостаточности, сообщает пресс-служба зоосада.
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«Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление. Некоторое время назад Диксону стало хуже. У него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в свой уличный вольер. Чтобы стабилизировать состояние медведя, к его основной терапии были добавлены нестероидные противовоспалительные препараты. Через день Диксону стало лучше, но вскоре его состояние снова ухудшилось. Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности — во сне», — говорится в сообщении.
Согласно заключению ветеринаров, состояние медведя ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга, а также вследствие вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.
«Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковской семьи. Но наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни. Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окруженный нашей любовью», — добавили в пресс-службе.
Животное привезли в зоопарк с острова Диксон 3 сентября 2022 года в тяжелом состоянии. Медведь был ранен в левую лопатку и частично парализован.