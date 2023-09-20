18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
NASA показало место посадки лунной экспедиции «Артемида III»
Оно расположено на южном полюсе спутника.
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Ученые из NASA в сотрудничестве с изданием National Geographic опубликовали комбинированный снимок кратера Шеклтон, расположенного вблизи южного полюса Луны. Он должен стать местом посадки будущей лунной экспедиции «Артемида III», которая запланирована на конец 2025 года.
Изображение составлено на основе снимков с камер, установленных на американской орбитальной станции Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и южнокорейском аппарате Danuri. Гравитация удерживает ближнюю сторону Луны, обращенной к Земле, и ограничивает наклон лунной оси.
Некоторые края кратеров, в том числе Шеклтона, на полюсах достаточно высоки, чтобы блокировать весь солнечный свет, оставляя бассейны в вечной тени. «Артемида» высадит экипажи возле южного полюса для изучения этих предполагаемых залежей замороженной воды. Это станет шагом к возможной добыче кислорода и ракетного топлива.
Недавно NASA построило огромную подводную копию Луны. В гигантском бассейне «воспроизвести» лунные условия было намного проще.
Олеся Маевская