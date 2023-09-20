17:43 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Рождество Пресвятой Богородицы-2023: О чем просить Деву Марию?
Рассказываем об истории и традиции праздника.
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21 сентября православная церковь отмечает важное событие — Рождество Пресвятой Богородицы. Оно относится к числу двунадесятых праздников — то есть главных в году.
Рассказываем о том, что можно и нельзя делать в этот день.
Событие, которое мы празднуем, не описано в Новом Завете, а пришло к нам из церковного предания. Согласно ему, у благочестивых Иоакима и Анны, живших в Иерусалиме, долго не было детей. Бездетными они прожили до глубокой старости и почти смирились со своей судьбой. Однако случилась неприятная история — когда Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, первосвященник отказал ему. Мол, не создал он потомства. Безутешный Иоаким отправился в пустыню, а его супруга осталась дома и истово молилась.
В это время им обоим явился ангел и каждому возвестил: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире». Радостные супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима и дали обет посвятить своего ребенка Богу. Когда их долгожданная дочь Мария появилась на свет, они растили ее в любви к Господу, а возрасте четырех лет отдали на служение в Иерусалимский храм.
Именно радость рождения Девы Марии и отмечают 21 сентября. Празднование этого дня установилось ко второй половине V века.
Во всех храмах города в этот день проходит Божественная Литургия, поэтому лучше всего начать день со всеобщей молитвы. После можно собраться за общей трапезой. Так как в 2023 году праздник приходится на четверг, то есть непостный день, разрешено употреблять в пищу молочные и мясные продукты. Разрешено вино, однако злоупотреблять им не стоит.
В этот день принято подавать милостыню и творить добрые дела в целом. Нельзя ссориться, сплетничать и отказывать в помощи любому человеку.
В славянской традиции, которая сохраняла в себе отголоски язычества, Рождество Богородицы считалось женским днем. Поэтому девушкам и уже замужним запрещалось брать в руки ножи (поэтому даже хлеб ломали руками), ножницы и принадлежности для шитья. А еще было принято воздерживаться от уборки дома и любой тяжелой физической работы. В некоторых районах жгли старую обувь, считая, что такой ритуал защитит от сглаза и порчи.
На праздник было принято просить Деву Марию о суженом и семейном счастье. Также женщины молились о здоровье детей, защите от врагов и семейном благополучии.
Если на улице солнечно — такая же погода простоит до конца октября.
Дождь на Рождество Богородицы сулит сырость весь месяц.
Роса на траве — значит, скоро заморозки и пора доставать теплую одежду.
Сильный ветер — значит, зима будет малоснежная.
Листья с деревьев уже все опали — то ждать зиму скорую и холодную.
Красный рассвет или закат сулит дождь и ветер.
Выпавший иней сулит ненастную погоду.