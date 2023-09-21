11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы места, где живут самые здоровые люди на Земле
Культуры, которые смогли раскрыть секрет долголетия.
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Дэн Бюттнер, научный сотрудник National Geographic, потратил более десяти лет, чтобы найти точки зоны долголетия по всему миру. Он нашел места, в которых не только много людей, доживших до ста лет, но и тех, кто встретил старость без болезней.
Икария (Греция)
В почти 13 километрах от побережья Турции в Эгейском море находится остров, на котором показатели смертности и слабоумия являются одними из самых низких в мире. Все дело в том, что местные жители соблюдают традиционную средиземноморскую диету, которая богата овощами и полезными жирами, а молочные и мясные продукты употребляются очень редко.
Окинава (Япония)
Жители стран Азии считаются долгожителями, поскольку их рацион питания разительно отличается от других. Остров Окинава — подтверждение этому.
Этот остров является домом для долгоживущих женщин. Основными продуктами питания являются окинавский сладкий картофель, соевые бобы, полынь, куркума и гойя (горькая дыня). Таким образом правильное питание позволяет сохранять организм здоровым и жить без проблем до самой старости.
Регион Ольястра (Сардиния)
В отличии от Окинавы, в горной местности итальянского острова находятся мужчины-долгожители. Это связано с тем, что население придерживается низкобелковой диеты, из-за чего падают показатели смертности, заболеваемости диабетом и раком среди людей в возрасте до 65 лет.
Лома Линда (Калифорния)
Здесь живут множество адвентистов седьмого дня — людей, верящих во Второе пришествие Иисуса Христа, соблюдающих Десять заповедей, в том числе почитание субботы. Некоторые живут на 10 здоровых лет больше, чем среднестатистический гражданин США.
Адвентисты седьмого дня придерживаются библейской диеты, включающей в себя злаки, фрукты, орехи и овощи.
Полуостров Никоя (Коста-Рика)
В этом регионе Центральной Америки наблюдается самый низкий уровень смертности в среднем возрасте, причем долгожителей мужчин, как и регионе Ольястра, больше.
Секрет долголетия кроется в религиозных сообществах, глубоких социальных связях и регулярной умеренной физической активности.
Анна Морозова