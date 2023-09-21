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11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы места, где живут самые здоровые люди на Земле

Культуры, которые смогли раскрыть секрет долголетия.

Дэн Бюттнер, научный сотрудник National Geographic, потратил более десяти лет, чтобы найти точки зоны долголетия по всему миру. Он нашел места, в которых не только много людей, доживших до ста лет, но и тех, кто встретил старость без болезней.

Икария (Греция)

Источник: Sarah Mutter/CC0

В почти 13 километрах от побережья Турции в Эгейском море находится остров, на котором показатели смертности и слабоумия являются одними из самых низких в мире. Все дело в том, что местные жители соблюдают традиционную средиземноморскую диету, которая богата овощами и полезными жирами, а молочные и мясные продукты употребляются очень редко.

Окинава (Япония)

Источник: Xie Lipton/CC0

Жители стран Азии считаются долгожителями, поскольку их рацион питания разительно отличается от других. Остров Окинава — подтверждение этому.

Этот остров является домом для долгоживущих женщин. Основными продуктами питания являются окинавский сладкий картофель, соевые бобы, полынь, куркума и гойя (горькая дыня). Таким образом правильное питание позволяет сохранять организм здоровым и жить без проблем до самой старости.

Регион Ольястра (Сардиния)

Источник: Roman Kraft/CC0

В отличии от Окинавы, в горной местности итальянского острова находятся мужчины-долгожители. Это связано с тем, что население придерживается низкобелковой диеты, из-за чего падают показатели смертности, заболеваемости диабетом и раком среди людей в возрасте до 65 лет.

Лома Линда (Калифорния)

Источник: Paul Hanaoka/CC0

Здесь живут множество адвентистов седьмого дня — людей, верящих во Второе пришествие Иисуса Христа, соблюдающих Десять заповедей, в том числе почитание субботы. Некоторые живут на 10 здоровых лет больше, чем среднестатистический гражданин США.

Адвентисты седьмого дня придерживаются библейской диеты, включающей в себя злаки, фрукты, орехи и овощи.

Полуостров Никоя (Коста-Рика)

Источник: Frames For Your Heart/CC0

В этом регионе Центральной Америки наблюдается самый низкий уровень смертности в среднем возрасте, причем долгожителей мужчин, как и регионе Ольястра, больше.

Секрет долголетия кроется в религиозных сообществах, глубоких социальных связях и регулярной умеренной физической активности.

Анна Морозова

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