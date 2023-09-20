Врач рассказала, что будет при полном отказе от сахара Организм испытает стресс, если резко убрать сладости из рациона
Фоторепортажи
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
16Жара в мире
Главное
Главные новости к вечеру 20 сентября
18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 20 сентября

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы «делают все, для того чтобы защитить гражданское население», заявил президент РФ.

Бывший российский Danone переименовали в H&N
Бывшая российская структура компании Danone начала использовать новый бренд.

В России могут продлить «семейную ипотеку» после июля 2024 года
На какой срок планируется продлить программу, не уточняется.

МИД ответил на слова Борреля о зерновой сделке
Это фактически признание неготовности ЕС выполнять обязательства меморандума РФ-ООН, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Африка снизила использование рубля в расчетах за экспорт из РФ
В то же время подскочило использование «дружественных» валют, в число которых входят юани.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта