18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 20 сентября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы «делают все, для того чтобы защитить гражданское население», заявил президент РФ.
Бывший российский Danone переименовали в H&N
Бывшая российская структура компании Danone начала использовать новый бренд.
В России могут продлить «семейную ипотеку» после июля 2024 года
На какой срок планируется продлить программу, не уточняется.
МИД ответил на слова Борреля о зерновой сделке
Это фактически признание неготовности ЕС выполнять обязательства меморандума РФ-ООН, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Африка снизила использование рубля в расчетах за экспорт из РФ
В то же время подскочило использование «дружественных» валют, в число которых входят юани.