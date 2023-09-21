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12:02 (мск), источник: Life.ru

Установлена эффективность миндаля для похудения и здоровья сердца

Миндаль помогает бороться с лишним весом и улучшает здоровье сердца, выяснили ученые из Университета Южной Австралии. Об их исследовании сообщает MedicalXpress.

Источник: Nacho Fernández/CC0

В эксперименте приняли участие 106 добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет с избыточным весом и ожирением. Они были поделены на две группы, обе питались по особой программе: сначала шла трехмесячная диета с пониженной калорийностью, а затем шестимесячная диета для поддержания веса. Участники из первой группы между основными приемами пищи перекусывали рисовыми крекерами или зерновыми батончиками с высоким содержанием углеводов, а из второй — миндальными орехами.

В обеих группах потеря веса к концу эксперимента составляла 9,3%, однако у добровольцев, перекусывавших миндалем, было значимое улучшение показателей кардиометаболического здоровья. Кроме того, орехи позволяли им дольше чувствовать себя сытыми.

А ранее врач-эндокринолог Светлана Шокур назвала миндальные орехи в числе продуктов, которые необходимо есть осенью. По ее словам, они содержат триптофан, участвующий в выработке гормона счастья — серотонина.

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