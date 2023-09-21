11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 21 сентября
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Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха 5 тысяч человек
Российский миротворческий контингент эвакуировал пять тысяч человек из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.
Банки и брокеров из 31 страны допустят к валютным торгам в России
Правительство утвердило перечень из дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры из которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке.
В МИД России заявили о провокационном характере учений НАТО
В ведомстве обратили внимание на то, что Россия регулярно предлагала альянсу различные инициативы по деэскалации.
Власти подтвердили проблемы с выплатой пенсий за рубежом
Из-за санкций продолжаются проблемы с переводом пенсий российским пенсионерам, проживающим за рубежом.
В Швейцарии запретили носить закрывающую лицо одежду
Швейцарский парламент принял закон, запрещающий носить одежду, закрывающую лицо, в том числе никаб и хиджаб — традиционные мусульманские головные уборы для женщин.