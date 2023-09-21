15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В магазинах Австрии появился лосось, напечатанный на 3D-принтере
Его назвали «Филе».
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В австрийских магазинах появился товар стартапа Revo Foods, базирующегося в Вене. Это первая веганская еда, напечатанная на 3d-принтере. Как пишет Daily Mail, основным сырьем выступили грибы.
Инновация последовала за выращенной в лаборатории искусственной куриной грудкой. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило ее безопасной для потребления человеком в январе 2022 года.
Новый веганский лосось, называемый «Филе», содержит высокую концентрацию белка, витаминов и жирных кислот омега-3. По словам создателей, производство этого продукта менее энергоемкое и более устойчивое по сравнению с обычной рыбой.
Revo заявила, что ее 3D-печать в целом использует на 77−86% меньше углекислого газа и на 95% меньше пресной воды, чем требуют все традиционные этапы, необходимые для пойманного в дикой природе лосося. И при этом «Филе» почти ничего не теряет в ценности продукта.
По оценкам климатологов, на глобальное производство продуктов питания приходится примерно четверть выбросов углекислого газа. Причем 31% этой подгруппы приходится на животноводческие и рыбные фермы, а еще 18% — на его переработку и транспортировку.
Revo Foods считает, что ключ к успеху «Филе» и других продуктов будет заключаться в умении стартапа «воссоздать подлинный вкус, который понравится потребителю». Но компания вряд ли сможет остановить волну чрезмерного вылова рыбы.
Недавно ученые в США напечатали веганские кольца кальмара на 3D-принтере. На вкус их сложно отличить от настоящих.
Олеся Маевская