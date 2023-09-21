17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Замбии обнаружены остатки древнейшей постройки
Им насчитывается 476 тысяч лет.
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Британские археологи из Ливерпульского университета и Университета Аберистуита обнаружили у водопада Каламбо в Замбии остатки древнейшего деревянного сооружения. Оно представляет собой два обработанных бревна, уложенных друг на друга под углом в 75 градусов. Посередине была вырезана U-образная чаша, которая могла использоваться для стыковки с более крупным нижележащим бревном. Исследование опубликовано в журнале Nature.
До момента открытия считалось, что люди палеолита использовали древесину только в производстве орудий для охоты и рыхления почвы. Находка возрастом не менее 467 тысяч лет опровергла эту теорию. Дерево редко встречается в древних местах, поскольку оно быстро гниет и распадается, но постоянно высокий уровень воды на водопаде Каламбо помог сохранить материал.
Водопад Каламбо обеспечивал поселенцев водой, а окружающий лес давал пищу и древесину для строительства укрытий. Таким образом опровергается теория о том, что люди каменного века были кочевниками.
Профессор археологии Ларри Барэм отметил, что древние люди преобразовали свое окружение, чтобы облегчить себе жизнь. Так, они построили платформу, на которой можно было сидеть у реки и заниматься повседневными делами. «Эти люди были больше похожи на нас, чем мы думали», — заключил он.
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Анна Морозова