13:17 (мск), источник: © РИА Новости
В Самарканде для туристов организуют «улицу баров»
В Самарканде для туристов откроется «улица баров» и ряд отелей с бассейнами.
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Растущее число туристов из РФ в Узбекистан, и в частности, в Самарканд, местные власти рассчитывают поддержать и усилить за счет услуг, наиболее популярных у россиян. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал заместитель хокима (губернатора) Самаркандской области по туризму и культурному наследию Рустам Кобилов.
«В прошлом году приток туристов из России стал для нас неожиданным и приятным сюрпризом, — отметил Кобилов. — У нас жаркий, сухой климат, нет моря, а ведь одно из основных требований российских туристов на отдыхе — это бассейн, или доступ к водоемам. Так что сейчас мы строим 38 бассейнов только на территории уже действующих гостиниц города. И наличие в проекте бассейна теперь стало требованием к новым отелям».
Также для плавания будут выделены специальные территории на гребном канале и двух водохранилищах — для детей и для взрослых. Буквально на днях в Самарканде завершились крупные соревнования по триатлону.
Учитывать стараются и другой значимый «фактор притяжения» для туристов из России — ночная жизнь. В Самарканде и тут пойдут навстречу, хотя для города и для мусульманского государства это нетипично.
«Однако поскольку туристы из России ждут, чтобы Самарканд “жил” и бурлил днем и ночью — специально для вас мы уже к концу сентября планируем открыть Pub Street (“улицу баров/пабов”. — прим.ред.) Появится она на улице в районе пивзавода. Там уже есть несколько питейных заведений; но мы расширим их количество и сделаем работу круглосуточной», — пообещал Кобилов.
Ориентировочно тут ожидается порядка 32 ресторанов или баров с дискотеками; согласование вопросов безопасности с местной милицией и охранными предприятиями уже ведется. «Всю ответственность мы берем на себя: отдых будет максимально безопасным», — заверил чиновник.
Появятся в Самарканде и новые масштабные спортивные комплексы, говорит Кобилов. К слову о средствах размещения в Узбекистане — в одном только Самарканде сейчас 161 гостиница и более 300 гестхаусов. Последние — качественные и недорогие, и хотя не предлагают завтрак — просто обеспечивают домашний уют и возможность пожить в «аутентичном окружении». Сейчас, по словам чиновника, загрузка средств размещения в Самарканде — 75−80 процентов.
«Только в отелях СТЦ (Самаркандский туристический центр — Прим.ред.) появилось восемь президентских номеров, и еще шесть — в городе». И они пользуются большим спросом, пояснил Рустам Кобилов.
По его словам, в 2022 году Самаркандскую область Узбекистана посетили почти 100 тысяч туристов из России. К концу августа текущего года — практически столько же. «Всего по итогам 2023 года ожидаем около 150 тысяч», — уточнил Рустам Кобилов.
По итогам прошлого года Узбекистан посетили 567 тысяч путешественников из РФ; за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, составив 345 тысяч человек.