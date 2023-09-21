18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи опровергли «правило деревьев» Леонардо да Винчи
Она ошибочна на микроуровне.
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Леонардо да Винчи был уверен, что сложенная толщина всех веток дерева на любой его высоте дает толщину ствола. Этим правилом пользовались не только художники. Многие ученые руководствовались им при создании модели растений и описании их функционирования, принимая выдвинутое художником предположение за часть теории метаболического масштабирования.
Исследователи из Бангорского университета в Великобритании и Шведского университета сельскохозяйственных наук обнаружили, что правило да Винчи противоречит строению дерева. Исследование опубликовано в журнале PNAS.
Для того, чтобы вода и питательные вещества перемещались от корней до кончиков листьев, сосудистая система дерева должна поддерживать гидравлическое сопротивление, которое позволяет влаге подниматься вверх по стволу. В этом процессе наступает момент, когда «теория деревьев» больше не работает.
Чтобы получать необходимые вещества для роста и жизни, сосудистые каналы дерева имеют определенный размер для гидравлического сопротивления. Поэтому объем растения должен уменьшиться по мере приближения воды и питательных элементов к кончикам листьев. Это приводит к более высокому соотношению капилляров к окружающей массе.
Таким образом, правило да Винчи работает только для художников, а на микроуровне оно не поддерживается. Авторы исследования говорят, что проделанная работа улучшает понимание того, как функционирует растительная система. Кроме того, такие расчеты помогут вычислить количество углерода, улавливаемого деревьями.
Ранее кольца на стволах деревьев «рассказали» о космических излучениях.
Анна Морозова