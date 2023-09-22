16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
ЮНЕСКО расширит свой список охраняемых объектов
В нем появятся загадочные могильники Кореи и крепости эпохи викингов из Дании.
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С 10 по 25 сентября 2023 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО решает, какие новые объекты стоит включить в Список всемирного наследия. В реестре указано более 40 новых мести и территорий.
Объекты всемирного наследия — это выдающиеся культурные и природные ценности, составляющие достояние всего человечества. По состоянию на январь 2023 года в Списке всемирного наследия — 1157 объектов, из которых 900 являются культурными, 218 — природными и 39 — смешанными.
Эти дополнения и расширения обеспечат правовую защиту древних или уникальных мест в таких странах, как Китай, Индия, Эфиопия, Иран, Азербайджан и др. Всего планируется добавление более 40 новых объектов и территорий, и Daily Mail перечислил каждый из них.
Культурные объекты:
Природные площади:
Недавно сибирские археологи обнаружили в Хакасии курган бронзового века.
Олеся Маевская