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16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

ЮНЕСКО расширит свой список охраняемых объектов

В нем появятся загадочные могильники Кореи и крепости эпохи викингов из Дании.

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10
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10
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С 10 по 25 сентября 2023 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО решает, какие новые объекты стоит включить в Список всемирного наследия. В реестре указано более 40 новых мести и территорий.

Объекты всемирного наследия — это выдающиеся культурные и природные ценности, составляющие достояние всего человечества. По состоянию на январь 2023 года в Списке всемирного наследия — 1157 объектов, из которых 900 являются культурными, 218 — природными и 39 — смешанными.

Эти дополнения и расширения обеспечат правовую защиту древних или уникальных мест в таких странах, как Китай, Индия, Эфиопия, Иран, Азербайджан и др. Всего планируется добавление более 40 новых объектов и территорий, и Daily Mail перечислил каждый из них.

Культурные объекты:

  • Город Шантиникетан (Индия)
  • Доисторические памятники Талайотской Менорки (Испания)
  • Жатец и ландшафт жатецкого хмеля (Чехия)
  • Астрономические обсерватории Казанского Федерального университета (Россия)
  • Трондэк-Клондайк (Канада)
  • Погребения и места памяти Первой мировой войны (Западный фронт) (Франция, Бельгия)
  • Мезон Карре в Ниме (Франция)
  • Мемориалы геноцида: Ньямата, Мурамби, Гисози и Бисесеро (Руанда)
  • Оленные камни и связанные с ними объекты бронзового века (Монголия)
  • Джерба: Свидетельство системы расселения на островной территории (Тунис)
  • Культурный ландшафт Гедео (Эфиопия)
  • Еврейское средневековое наследие Эрфурта (Германия)
  • Старый город Кулдиги (Латвия)
  • Кольцевые крепости эпохи викингов (Дания)
  • Модернистский Каунас: Архитектура оптимизма, 1919−1939 гг. (Литва)
  • Древний город Си Тхеп и связанные с ним памятники Дваравати (Таиланд)
  • Национальный археологический парк Такалик-Абах (Гватемала)
  • Культурный ландшафт древних чайных лесов горы Цзинмай в Пуэре (Китай)
  • Тумулусы Каи (Южная Корея)
  • Кох Кер: Археологический памятник древнего Лингапура или Чок Гаргьяр (Камбоджа)
  • Персидский Караван-сарай (Иран)
  • Город Гордион (Турция)
  • Священные ансамбли Хойсалы (Индия)
  • Космологическая ось Джокьякарты и ее исторические достопримечательности (Индонезия)
  • Зарафшан-Каракумский коридор Великого Шелкового пути (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)
  • Археологический памятник Йоденсаванна: Поселение Йоденсаванна и кладбище Кассипора-Крик (Суринам)
  • Музей и Мемориальный комплекс ЭСМА, бывший подпольный центр содержания под стражей, пыток и истребления (Аргентина)
  • Планетарий Эйсинги в городе Франекер (Нидерланды)
  • Древний Иерихон/Телль-эс-Султан (Палестина)
  • Церемониальные земляные сооружения Хоупвелла (США)
  • Деревянные гипостильные мечети средневековой Анатолии (Турция)
  • Культурный ландшафт Загори (Греция)
  • Культурный ландшафт народа Хыналыг и маршрут перегона скота «Кёч-Йолу» (Азербайджан)

Природные площади:

  • Остров Антикости (Канада)
  • Национальный парк Горы Бале (Эфиопия)
  • Эвапоритовый карст и пещеры Северных Апеннин (Италия)
  • Холодные зимние пустыни Турана (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан)
  • Лесной массив Одзала-Кокуа (Конго)
  • Национальный парк Ньюнгве (Руанда)
  • Тугайные леса заповедника «Тигровая балка» (Таджикистан)
  • Вулканы и леса Мон-Пеле и горные вершины северной Мартиники (Франция)
  • Заповедник Урук Бани Маарид (Саудовская Аравия)

Недавно сибирские археологи обнаружили в Хакасии курган бронзового века.

Олеся Маевская

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