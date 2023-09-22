12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученым удалось извлечь РНК из вымершего вида животных — тасманского волка
Последний представитель вида был убит в 1910—1920 годах.
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Палеогенетики, биологи и археологи из вузов Швеции и Норвегии впервые реконструировали транскриптомы (совокупность молекул матричной РНК) кожи и скелетных мышц истребленного тилацина — тасманского волка (Thylacinus cynocephalus). Исследование опубликовано в журнале Genome Research.
Thylacinus cynocephalus — один из крупнейших хищников, который обитал в лесах Австралии, Новой Гвинеи и Тасмании. Представители этого вида исчезли в первой половине XX века, так как на них объявили охоту из-за пристрастия лакомиться домашним скотом фермеров. В XIX веке власти даже платили за истребление этих животных. Однако позже, в 1936 году, осознав проблему стремительного сокращения популяции тасманских волков, правительство назвало их охраняемым видом. Но было уже поздно, поскольку тилацин, живший в зоопарке, умер, а его сородича, обитающего в дикой природе, убили примерно в 1910—1920 годах.
Останки тасманского волка хранились более 100 лет в высушенном виде при комнатной температуре в Стокгольмском музее естественной истории. Для эксперимента по извлечению РНК решили проанализировать мышцы и три образца кожи, каждый весом 80 милиграммов.
В результате исследователям удалось идентифицировать отдельные РНК, которые кодируют белки, специфичные для определенных тканей и напоминающие белки у ныне живущих сумчатых и плацентарных млекопитающих. Также ученые впервые смогли аннотировать гены, характерные только для тилацина и содержащие информацию о рибосомальной РНК и микроРНК — молекулах, участвующих в регуляции синтеза белков.
Авторы работы отмечают, что выявление генетической информации о тасманских волках делает более вероятным успешное воскрешение вымершего вида.
Ученые также могут успешно воскресить вымерших птиц додо с помощью ДНК никобарского голубя.
Анна Морозова