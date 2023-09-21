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Главные новости к вечеру 21 сентября
18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии случайно обнаружили «исчезнувшую» рыбу с лапами

В последний раз она была замечена в начале нулевых.

Источник: Kerri Yare

Во время утренней пробежки жительница Австралии Керри Йар заметила на пляже Примроуз-Сэндс необычное животное. «Она выглядела как маленькая рыба фугу или рыба-жаба, которых я видела много, но когда присмотрелась поближе, узнала ее маленькие плавники в форме лап», — добавила бегунья.

Как пишет Daiy Star, ученые идентифицировали существо как пятнистую ручную рыбу Brachionichthys hirsutus, которая находилась под угрозой исчезновения. В последний раз морское животное видели 20 лет назад.

Карли Дивайн из Организации научных и промышленных исследований Содружества (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation или CSIRO) сообщила, что в мире осталось всего 2000 подобных причудливых существ. Ученые всеми силами пытаются спасти рыб от полной гибели — создают комфортные искусственные нерестилища, а в аквариумах разводят отдельную популяцию.

Недавно стало известно, что в Японии вновь исследуют выловленное морское «чудовище». Ранее считалось, что загадочное существо — это современный динозавр.

Олеся Маевская

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