12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети появилось видео с кальмаром без присосок
Также он обладает слабыми щупальцами.
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Во время изучения гидротермальных источников в районе Галапагосского архипелага команде морских биологов из Института океанологии Шмидта удалось запечатлеть на видео редко встречающегося глубоководного кальмара Grimalditeuthis bonplandi. Данный вид отличается слабыми щупальцами без присосок, которые, вероятнее всего, используются для привлечения добычи.
Grimalditeuthis bonplandi был описан еще в XIX веке по образцам, извлеченным из желудка кашалотов. Живую особь в естественной среде обитания ученым удалось встретить только в 2005 году. Таким образом, новая видеозапись стала второй высококачественной съемкой этого головоногого моллюска.
Предполагается, что Grimalditeuthis bonplandi распространен по всему Мировому океану на глубине от 200 до 1500 метров. Этот вид кальмаров считается очень мелким, так как длина их тела составляет всего около 25 сантиметров. В отличие от сородичей, они имеют длинные ловчие щупальца, которые легко отламываются.
Судя по наблюдениям, сделанным в 2005 году, во время охоты кальмар неподвижно повисает в толще воды и шевелит щупальцами, имитируя движение мелких рыб и червей, таким образом привлекая добычу, которую затем хватает более короткими «руками».
В 2020 году ученые из Института океанологии Шмидта заметили краба в «костюме» из коралловых полипов.
Анна Морозова