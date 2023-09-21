18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Землю доставят крупнейшую партию астероидного грунта в истории
Вскрытие капсулы с материалом состоится 11 октября.
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24 сентября космический зонд OSIRIS-REx доставит на Землю самую большую партию образцов, взятых с астероида. Аппарат отправился в путешествие в сентябре 2016 года и достиг астероида Бенну (101955) 31 декабря 2018-го. Удаленный сбор образцов грунта состоялся 20 октября 2020 года при помощи трехметровой всасывающей трубки, уточняет NASA.
Бенну вращается достаточно близко к Земле и относится к астероидам так называемого класса В — сравнительно редкого класса богатых углеродом астероидов, сохранивших на своей поверхности вещество, оставшееся еще со времен формирования Солнечной системы. Кроме того, именно этот астероид считается одной из главных потенциальных угроз для нашей планеты: ученые считают, что в 2182 году он может подойти на опасное расстояние к ней.
Исследование астероида может помочь человечеству выяснить, как эффективнее сбить с орбиты незваного гостя. Ученые надеются получить целых 250 граммов астероидного реголита. Это намного больше, чем привезли японские зонды с других астероидов (менее чайной ложки вещества). Однако точное количество забранного OSIRIS-REx грунта до сих пор не известно.
Контейнер с материалом должен упасть в пустыне штата Юта в это воскресенье, сам же корабль отправится дальше — на встречу с другим астероидом. После этого грунт вертолетом доставят сначала во временную лабораторию, затем — в Космический центр имени Линдона Джонсона, где хранятся лунные камни, привезенные «Аполлонами», кометная пыль и частицы солнечного ветра, собранные во время предыдущих миссий.
Недавно стало известно, что ученые смогут извлекать воду из лунной породы. Проверить разработанный для этого аппарат планируется во время следующей миссии NASA.
Олеся Маевская