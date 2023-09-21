18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Люди, употребляющие подсластители, чаще страдают депрессией
Это показали результаты анализа рациона более 30 тысяч человек.
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Сотрудники Гарвардского университета и Массачусетской больницы имени Бригама в Массачусетсе опубликовали в журнале JAMA Network результаты исследования депрессии у женщин среднего возраста и причин ее появления. Согласно мнению ученых, причина возникновения болезни — употребление ультраобработанных продуктов, таких как закуски, соусы и готовые к употреблению блюда, в которых много подсластителей.
Авторы работы изучили рацион 31 712 белых женщин в возрасте от 42 до 62 лет в период с 2003 по 2017 годы. Около семи тысяч из них имели клинически диагностированную депрессию. Ученые попросили участниц исследования заполнять анкеты о пищевых привычках каждые четыре года. Многие из добровольцев употребляли в рацион пищу с высоким содержанием трансжиров и подсластителей.
По итогам 2122 участницам была диагностирована тяжелая депрессия, а у 4820 выявили депрессивные состояния. При этом в анализе те, кто сократил потребление ультраобработанных продуктов как минимум на три порции в день, имели меньший риск депрессии. Сейчас ученые пытаются выяснить, как именно такая еда влияет на ментальное здоровье человека.
Недавнее исследование показало, что ежедневное употребление газировки вредит не меньше алкоголя и может привести к появлению и развитию рака печени.
Олеся Маевская