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10:49 (мск), источник: Ведомости

ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис подбора имени ребенку на портале Единого госреестра ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Подбор происходит на основе 5000 реальных уникальных имен детей, которые родились с 1 октября 2018 г. Сервис учитывает такие критерии, как пол ребенка, наиболее часто встречающиеся сочетания имени и отчества, популярность, редкость имени, а также его длина. Кроме того, во внимание берутся региональные и национальные особенности.

Также родители могут сгенерировать имя случайным образом. Кроме того, на портале размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 г. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого.

Согласно данным реестра ЗАГС, самыми популярными женскими именами в 2023 г. остаются София, Ева, Анна, Мария и Виктория. Среди мужских родители чаще выбирают имена Михаил, Артем, Александр, Матвей и Максим.

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