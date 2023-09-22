11:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 22 сентября
Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Обсуждаемые меры валютного контроля не затронут обычных россиян
Власти России рассматривают восстановление ряда мер валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные страны.
Эрдоган считает недопустимым игнорировать РФ по зерновой сделке
Президент Турции раскритиковал отношение стран Запада к России в вопросе зерновой сделки.
Банки выступили против создания новых платежных игроков
Банки и маркетплейсы высказались с критикой предоставления новым игрокам права оказывать услуги по приему платежей.
ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка
Федеральная налоговая служба России запустила сервис подбора имени ребенку на портале Единого госреестра ЗАГС.
В Госдуме назвали срок увеличения пенсий
Размер пенсий в России увеличится с 1 января 2024 года.