18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Арахнологи открыли новый вид пауков с необычным окрасом
Эти членистоногие отличаются ярким сине-фиолетовым цветом волосков на лапках.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На юге Таиланда в провинции Пхангна исследователи из Университета Кхонкэн занимались изучением тарантулов, обитающих в мангровых лесах, и случайно обнаружили новый вид пауков. Исследование опубликовано в журнале ZooKeys.
Новый вид назвали Chilobrachys natanicharum. Самцы достигают размера в пять сантиметров, в то время как самки вырастают до шести с половиной. Большая часть тела этих пауков покрыта коричневатыми волосками, но лапки молодых особей имеют яркий сине-фиолетовый цвет. Арахнологи предположили, что эти членистоногие распространены по всей южной части Таиланда.
Ученые говорят, что причина такого необычного окраса пауков кроется не в наличии синих пигментов, а в уникальном строении волосков.
Они включают в себя преломляющие свет наноструктуры, создающие этот поразительный синий оттенок.
Ранее Chilobrachys natanicharum встречался только в коммерческой торговле под названием «электрический синий тарантул», однако сейчас его удалось обнаружить и в дикой природе. Также оказалось, что это единственный вид пауков, обитающих в мангровых рощах. Поэтому ученые подчеркнули важность сохранения места обитания этих членистоногих для защиты уникального вида паукообразных.
Ранее на острове Святой Елены арахнологи описали три новых вида пауков, которые не встречаются больше нигде в мире.
Анна Морозова