17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте нашли тайник с сокровищами в затонувшем храме
Археологи обнаружили золотые предметы, украшения и символ стабильности.
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Подводные археологи, исследуя канал у Средиземного моря в Египте, обнаружили затонувший храм и святилище, наполненное древними сокровищами. Об этом сообщает CNN.
Храм был частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абу-Кир и частично обрушился из-за землетрясения, которое произошло в середине II века до нашей эры. Изначально он был построен для бога Амона — древнеегипетского покровителя черного небесного пространства, воздуха (позже, при Новом царстве, он был богом Солнца, известным как Амон-Ра). По словам ученых, фараоны приходили туда, «чтобы получить титулы своей власти вселенских царей от верховного бога древнеегипетского пантеона».
Исследуя храм, археологи нашли множество сокровищ, в том числе серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и алебастровые контейнеры, когда-то используемые для хранения духов и жирных мазей. Это свидетельствует о богатстве святилища и благочестии бывших жителей портового города.
Археологические раскопки выявили подземные сооружения, поддерживаемые деревянными столбами и балками, датируемые V веком до нашей эры. Однако несмотря на то, что постройка настолько древняя, она хорошо сохранилась.
Также к востоку от храма Амона было обнаружено греческое святилище, посвященное Афродите — богине красоты и любви. Внутри строения находились бронзовые и керамические предметы. «Это показывает, что у греков, которым разрешили торговать и селиться в городе во времена фараонов династии Саитов (688−525 год до нашей эры), были святилища для своих богов», — рассказали археологи.
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Анна Морозова