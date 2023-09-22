18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подавление негативных мыслей полезно для психического здоровья
Даже у людей с ПТСР.
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Ученые Кембриджского университета решили проверить, насколько верно утверждение о том, что подавление негативных мыслей плохо влияет на психику. Они обучили 120 добровольцев по всему миру не фокусироваться на идеях о плохих событиях, которые их беспокоили, и обнаружили, что у участников эксперимента улучшилось ментальное здоровье. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
«Вся цель психотерапии состоит в том, чтобы вытащить эти мысли и справиться с ними, — говорит один из авторов статьи, профессор Майкл Андерсон. — В последние годы нам говорят, что подавление мыслей по своей сути непродуктивно и заставляет людей мыслить негативно еще чаще». По словам исследователя, эта теория стала догмой в сфере клинического лечения.
В 2020 году, во время пандемии, профессор Андерсон, как и его коллеги, пытались помочь пациентам с навязчивым состоянием, которое усугубляла самоизоляция. Больше всего его интересовал механизм работы мозга, известный как тормозящий контроль — способность к подавлению рефлекторных реакций. Андерсон хотел выяснить, как его можно применить для восстановления памяти и прекращения воспроизведения негативных мыслей при столкновении с мощными триггерами (напоминаниями) о них.
Соавтор исследования, доктор Зулкайда Мамат, же хотела понять, является ли это врожденной способностью или чем-то, чему можно научиться и научить своих пациентов. Так, 120 собранных ими добровольцев из 16 стран должны были думать о нескольких событиях, которые могли бы произойти в их жизни в течение следующих двух лет — 20 негативных «страхах и беспокойствах», 20 позитивных «надеждах и мечтаниях» и 36 рутинных делах.
Страхи должны были быть связаны с текущими заботами. Для каждого сценария они должны были предоставить очевидное ключевое слово и деталь. Например:
Участники должны были оценить каждое событие по ряду пунктов: образность, вероятность возникновения, приближенность к будущему, уровень тревоги/радости по поводу события, частота мыслей, степень текущей обеспокоенности, длительность воздействия и эмоциональная интенсивность. Добровольцы также заполнили анкеты для оценки своего текущего психического здоровья. Затем в течение трех дней с помощью видеозвонка доктор Мамат провела с каждым участником 20-минутный тренинг.
Сначала участникам давали одно из ключевых слов и просили мысленно осознать событие. Затем, продолжая смотреть прямо на сигнал-деталь, добровольцы должны были подавлять в себе мысли о его последствиях. Одной группе предлагалось подавить негативные события, а другой — нейтральные. Этот эксперимент назывался «Не представляй» и ежедневно участники должны были подавить мысли о 12 перечисленных событиях.
В испытаниях «Представляй» людям давали ключевое слово и просили представить событие как можно ярче, думая, на что оно будет похоже, и как они будут себя чувствовать. По этическим соображениям ни одному участнику не предлагалось представить себе негативное событие, а только положительные или нейтральные. В конце третьего дня и еще раз через три месяца участников попросили оценить каждое событие по ряду пунктов и заполнить анкеты о состоянии психического здоровья.
Доктор Мамат сказала: «Те события, которые участники практиковали подавлять, вызывали меньшее эмоциональное беспокойство, и в целом участники улучшили свое психическое здоровье. Но мы увидели самый большой эффект среди добровольцев, которые подавляли негативные мысли».
Хотя участников не просили продолжать практиковать эту технику, многие из них решили сделать это спонтанно. Когда доктор Мамат связалась с участниками через три месяца, она обнаружила, что позитивное влияние сохранялось для всех участников эксперимента. Одна участница была настолько впечатлена техникой, что обучила ей свою дочь и мать. Другая сообщила, что эксперимент помог ей пережить тяжелый период, включающий самоизоляцию, без тяжелых последствий для психики.
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Олеся Маевская