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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Подмосковье откроют отель, напечатанный на 3D-принтере

Посетить его можно будет уже в следующем году.

Журнал «Москвич» пишет, что в 100 километрах от Москвы на территории экопарка «Ясно Поле» началась стройка гостиничного комплекса, напечатанного на 3D-принтере. Открытие планируется в 2024 году.

Идея пришла основателю экопарка Дмитрию Черепкову три года назад, но тогда технологии 3D еще только-только набирали оборот. В планах у авторов проекта — возвести целую 3D-деревню, на 30 домов разных форм и размеров. В самых крупных зданиях будет по 15 номеров.

Стройматериалами выступит микс бетона, арболита и других материалов. Как утверждают создатели проекта, за счет такого сочетания достигается лучшая теплоизоляция, пожароустойчивость и паропроницаемость. Кроме того, так сохранится живая фактура стен.

Недавно в магазинах Австрии появился лосось, напечатанный на 3D-принтере. Его назвали «Филе».

Олеся Маевская

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