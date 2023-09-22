17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Подмосковье откроют отель, напечатанный на 3D-принтере
Посетить его можно будет уже в следующем году.
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Журнал «Москвич» пишет, что в 100 километрах от Москвы на территории экопарка «Ясно Поле» началась стройка гостиничного комплекса, напечатанного на 3D-принтере. Открытие планируется в 2024 году.
Идея пришла основателю экопарка Дмитрию Черепкову три года назад, но тогда технологии 3D еще только-только набирали оборот. В планах у авторов проекта — возвести целую 3D-деревню, на 30 домов разных форм и размеров. В самых крупных зданиях будет по 15 номеров.
Стройматериалами выступит микс бетона, арболита и других материалов. Как утверждают создатели проекта, за счет такого сочетания достигается лучшая теплоизоляция, пожароустойчивость и паропроницаемость. Кроме того, так сохранится живая фактура стен.
Недавно в магазинах Австрии появился лосось, напечатанный на 3D-принтере. Его назвали «Филе».
Олеся Маевская