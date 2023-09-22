18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Неволя нарушает внутренние ритмы гигантских панд
Новое открытие может привести к улучшению условий содержаниях медведей вне естественной среды обитания.
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Как и у людей, у панд есть циркадные ритмы — циклы в организме продолжительностью 24 часа, которые работают в фоновом режиме и поддерживают основные функции. Новое исследование ученых из Университета Стирлинга в Шотландии показало, что у животных, обитающих в неволе, эти ритмы нарушаются.
Дневной свет и температура являются одними из главных факторов окружающей среды, влияющих на многие процессы — от обмена веществ до размножения и уровня активности. Нарушения последнего может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Наблюдение команды ученых показало, что поведение панд в неволе меняется в зависимости от сезона. Так, медведи предпочитают питаться новыми побегами бамбука, что обуславливает весенние миграции из одного региона в другой, сигналам к которым служит наступающее тепло. Это время также совпадает и с периодом размножения.
Однако в зоопарках поддерживается постоянная температура, что пагубно сказывается на самочувствии панд. Например, медведи, содержащиеся в более теплых условиях с меньшим количеством дневного света, отличаются вялостью. Постоянный график приема пищи также повлиял на внутренние часы. У животных наблюдалось не нормальное в дикой природе поведение: в определенное время они вставали у дверей на задние лапы в ожидании пищи.
Исследователи отметили, что из-за отличия температурного режима и дневного света зоопарков от естественной среды обитания появляется возможность понять, как циркадные ритмы влияют на самочувствие животных в неволе.
По словам ученых, результаты исследования могут помочь приблизиться к условиям естественной среды обитания панд. Например, можно обеспечить животных дневным светом и температурой, соответствующим дикой природе. Однако Марк Бекофф, почетный профессор экологии и эволюционной биологии в Университете Колорадо, сказал, что в зоопарках никогда не получится создать нормальный и привычный для медведей ареал.
Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды.
Анна Морозова