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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Финские ученые составили карту ощущений любви в теле человека

Исследователи отметили, что культурные различия оказывают влияние на чувства — в религиозном обществе любовь к Богу могла бы проявиться больше всего.

Сотрудники Университета Аалто (Финляндия) представили революционную «карту» того, как различные виды любви физически и умственно ощущаются в организме. Большинство из них ярко проявлялись в голове, но затрагивали и другие органы.

Ученые выделили 27 различных типов любви — романтическую, сексуальную, родительскую, любовь к себе и другие. Далее сотни участников попросили нарисовать, где они ощущают эти чувства, пишет NeuroScience.

Рисунки показали, что большинство видов любви отражаются в мозге, но их воздействие заметно различается по всему телу. Например, любовь матери к ребенку также сильно ощущается в груди.

«Примечательно, хотя и не очень удивительно, что типы любви, связанные с близкими отношениями, схожи и наиболее сильно переживаются», — говорит философ Пярттюли Ринне, координировавший исследование. Самые сильные формы любви наиболее широко ощущались во всем теле.

Недавно пермские ученые рассказали, как развивается влюбленность и к чему она приводит.

Олеся Маевская

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