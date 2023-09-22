Финские ученые составили карту ощущений любви в теле человека

Сотрудники Университета Аалто (Финляндия) представили революционную «карту» того, как различные виды любви физически и умственно ощущаются в организме. Большинство из них ярко проявлялись в голове, но затрагивали и другие органы.
Ученые выделили 27 различных типов любви — романтическую, сексуальную, родительскую, любовь к себе и другие. Далее сотни участников попросили нарисовать, где они ощущают эти чувства, пишет NeuroScience.
Рисунки показали, что большинство видов любви отражаются в мозге, но их воздействие заметно различается по всему телу. Например, любовь матери к ребенку также сильно ощущается в груди.
«Примечательно, хотя и не очень удивительно, что типы любви, связанные с близкими отношениями, схожи и наиболее сильно переживаются», — говорит философ Пярттюли Ринне, координировавший исследование. Самые сильные формы любви наиболее широко ощущались во всем теле.
Недавно пермские ученые рассказали, как развивается влюбленность и к чему она приводит.