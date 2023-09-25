17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Турции обнаружен ранее неизвестный индоевропейский язык
Известно, что на нем говорили в Калашме.
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Новый язык обнаружили в объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО Богазкей-Хаттуша в северо-центральной Турции. Об этом сообщается в пресс-релизе Вюрцбургского университета.
Раскопки в Богазкой-Хаттуше продолжаются уже более 100 лет под руководством Немецкого археологического института. К настоящему времени там найдено более 30 тысяч глиняных табличек с клинописью. Они содержат важную информацию об истории, обществе, экономике и религиозных традициях хеттов и их соседей. Ранее обнаруженные тексты были написаны на хеттском — старейшем засвидетельствованным индоевропейском и доминирующем языке на этом месте.
Новая находка преподнесла исследователям сюрприз: в тексте на хеттском скрыты предложения на неизвестном до сих пор языке. По словам ученых, на нем говорили в Калашме — области на северо-западной окраине хеттского центра, вероятно, в районе современного Болу или Гереде. Подобные ритуальные надписи, созданные писцами хеттского царя, отражают различные анатолийские, сирийские и месопотамские традиции и лингвистическую среду.
Поскольку каласмаический язык открыт недавно, он во многом непонятен. По словам ученых, несмотря на географическую близость к области, где говорили на палайском языке, текст, похоже, имеет больше общих черт с лувийским.
В настоящее время продолжаются исследования, чтобы узнать, насколько тесно язык Каласмы связан с другими лувийскими диалектами Анатолии позднего бронзового века.
Ранее ученые расшифровали загадочную древнюю кушанскую письменность.
Анна Морозова