18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США беспилотные авто устроили огромную пробку
Это уже не первый подобный случай.
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Около 20 автомобилей Chevrolet с беспилотным управлением организовали пробку по улице Сан-Габриэль (Остин, Техас) поздно вечером в субботу. Некоторые машины выехали на встречную сторону двухполосной улицы, еще больше заблокировав движение.
Фактическая причина затора остается неизвестной. Издание The Drive отмечает, что это уже не первая пробка, учиненная машинами с беспилотным управлением.
Представитель компании уверяет, что всему виной — пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте. Первоочередная задача подобного транспорта — не навредить людям.
Однако ранее автомобили также застревали на пешеходных переходах, вставали на зеленом свете и на перекрестках. Члены городского совета бессильны, а Департамент транспорта и общественных работ Остина на данный момент никак не может повлиять на ограничение движения этого транспорта.
Ранее в США медведица с малышом, перешедшие дорогу, попали на видео. Перед тем, как выходить на проезжую часть, заботливая мама проверила, что опасности нет.
Олеся Маевская