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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали бедность признаком развивающегося слабоумия

О болезни можно узнать за восемь лет до постановки диагноза.

Источник: AP 2023

В современном мире все больше людей страдает нейродегенеративными расстройствами, вызванными нарастающей гибелью нейронов и проявляющимися потерей памяти, когнитивных функций и способности двигаться. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к середине XXI века число заболевших возрастет в несколько раз.

Многие годы нейродегенеративные расстройства могут не давать о себе знать, но после первых проявлений они будут быстро прогрессировать. Именно поэтому так необходима ранняя диагностика. О неожиданном симптоме заболеваний рассказали в статье, опубликованной в AMA Neurology.

Оказалось, что признаком надвигающейся болезни может быть уровень благосостояния человека и его семьи.

Ученые описали изменение бюджета семей в США, использовав большую базу данных. В общей сложности было рассмотрено 8067 человек, среди которых у 2664 заподозрили начавшуюся деменцию, а 5403 были здоровы.

Финансовая состоятельность — ключевой признак психосоциального благополучия, который можно применить в оценке состояния мозга. Выяснилось, что сумма всех активов членов семьи людей с признаками деменции за восемь лет упала в два раза — с 217 до 104 тысяч долларов. У людей, когнитивные способности которых соответствуют здоровому старению, спад был намного меньше — с 211 до 187 тысяч долларов.

Такой феномен объясняется тем, что пожилые люди, склонные к деменции, чаще делают импульсивные покупки, хуже оценивают свои финансовые возможности и легко ведутся на предложения мошенников.

Еще одним признаком слабоумия является забывчивость. Ученые рассказали, когда провалы в памяти становятся проблемой, на которую стоит обратить внимание.

Анна Морозова

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