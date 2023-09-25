17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали бедность признаком развивающегося слабоумия
О болезни можно узнать за восемь лет до постановки диагноза.
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В современном мире все больше людей страдает нейродегенеративными расстройствами, вызванными нарастающей гибелью нейронов и проявляющимися потерей памяти, когнитивных функций и способности двигаться. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к середине XXI века число заболевших возрастет в несколько раз.
Многие годы нейродегенеративные расстройства могут не давать о себе знать, но после первых проявлений они будут быстро прогрессировать. Именно поэтому так необходима ранняя диагностика. О неожиданном симптоме заболеваний рассказали в статье, опубликованной в AMA Neurology.
Ученые описали изменение бюджета семей в США, использовав большую базу данных. В общей сложности было рассмотрено 8067 человек, среди которых у 2664 заподозрили начавшуюся деменцию, а 5403 были здоровы.
Финансовая состоятельность — ключевой признак психосоциального благополучия, который можно применить в оценке состояния мозга. Выяснилось, что сумма всех активов членов семьи людей с признаками деменции за восемь лет упала в два раза — с 217 до 104 тысяч долларов. У людей, когнитивные способности которых соответствуют здоровому старению, спад был намного меньше — с 211 до 187 тысяч долларов.
Еще одним признаком слабоумия является забывчивость. Ученые рассказали, когда провалы в памяти становятся проблемой, на которую стоит обратить внимание.
Анна Морозова