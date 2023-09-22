17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Более половины молодых людей хотят развиваться в сфере IT
На желание повлияли личный интерес и возможности для раскрытия своего потенциала.
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VK Education и Профилум провели опрос среди 1300 представителей молодежи с целью узнать, что в современном мире люди думают о карьере в IT и digital-сфере. Как показали результаты, более половины респондентов планируют развиваться в сфере технологий.
Для 57% тех, кто хочет построить карьеру в IT и digital-сфере, наиболее привлекательными оказались направления по разработке продуктов, сервисов, приложений и сайтов. Также молодежи интересны:
Большинство респондентов назвали личный интерес главным фактором желания развиваться в сфере технологий. Многие (56%) видят в этой отрасли множество возможностей для достижения успеха и раскрытия своего потенциала. Меньше половины (31%) опрошенных ответили, что внимание к профессии привлекли люди, которые работают в IT.
Однако, чтобы начать развиваться, по мнению 33%, нужно иметь высшее образование по специальности. Но с ними не согласны 25%, считающие, что достаточно пройти профильные курсы. Помимо этого респонденты составили топ-5 навыков, необходимых для карьеры в IT и digital-сфере. В них вошли:
Несмотря на то, что 35% участников опроса уже имеют опыт прохождения стажировок в IT и digital-сфере, молодежь уделяет большое внимание саморазвитию. Так, 54% респондентов просматривают тематические блоги и слушают подкасты, 46% проходят профильные курсы и посещают лекции онлайн, а 44% общаются с людьми, которые уже работают и являются экспертами в области технологий.
В IT огромное количество направлений, и со временем появляется все больше новых, включая те, где не нужны навыки программирования. Молодым людям следует глубже изучить многообразие профессий и задач в IT, и найти для себя те варианты, где они смогут реализовать свой потенциал и решать действительно интересные задачи.
Среди важных факторов поиска работодателя респонденты назвали перспективы карьерного роста в крупных и средних компаниях (73%). Также 59% упомянули гибкий график, 49% — возможность удаленной работы, а 44% — поддержку обучения со стороны компании.