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Главные новости недели
19:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар
Всего в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны было сбито пять ракет, сообщили в Минобороны РФ.

Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России
Решение принято для стабилизации внутреннего рынка.

Баку передал Еревану проект мирного соглашения
В Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха.

Путин подписал указ о цифровом паспорте
В президентском указе отмечается, что бумажные паспорта выводить из обращения не планируется.

Россия отказалась платить взносы в WADA на нынешних условиях
Россия осталась единственным крупным плательщиком Всемирного антидопингового агентства, который не сделал взнос за 2023 год.

Роспотребнадзор признал вариант COVID «пирола» заразнее предыдущих
Новый вариант коронавируса имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с «омикроном».

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