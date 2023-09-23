Главу о репрессированных народах в учебниках по истории России изменят

«Создана Рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», — написал он.
Как указал Даудов, обновленный учебник истории России вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов, и глава Чечни Рамазн Кадыров поручил ему «разобраться в столь важном вопросе».
«Данную тему я довел до начальника Управления Администрации Президента по внутренней политике Андрея Ярина. Андрей Вениаминович, в свою очередь, сразу же отреагировал и дал соответствующие поручения. Позицию Рамзана Ахматовича я также довел и до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести ее в порядок. Столь же решительной в этом вопросе была позиция министра просвещения Сергея Кравцова», — рассказал спикер парламента республики.
Даудов отметил, что тысячи представителей репрессированных народов внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, в годы борьбы с международным терроризмом на Кавказе первый президент Чечни и команда его единомышленников отстояли целостность государства, а сегодня — они стоят на защите интересов страны в СВО.
«Хочу обратить внимание на то, что в последнее время мы видим активность в обсуждении приведенной проблемы: люди справедливо возмущены. Но есть и некоторые “общественные деятели”, которые пытаются раскачать ситуацию на этой теме», — заявил спикер чеченского парламента.
При этом Даудов назвал вопрос с учебником истории решенным, отметив, что «справедливость восстановлена».