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01:53 (мск), источник: © РИА Новости

Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Размер пенсии могут уменьшить по нескольким причинам, главная среди которых — ошибка, обнаруженная в ходе ревизии, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: © РИА Новости

«Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа», — разъяснил юрист.

В таком случае, по его словам, возвращать переплату не придется. Однако со следующего месяца размер пенсии сократится.

Пенсию по инвалидности могут уменьшить в случае, если получатель своевременно не подтвердил диагноз. Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Иностранный гражданин утратит права на пенсию, если у него истек срок действия вида на жительство.

Но бывают и сложные случаи, когда переплату требуют вернуть. Тогда разбирательства могут затянуться.

В частности, если получатель получал пенсию по подложным документам, то в таком случае ему не только придется вернуть деньги, но и оказаться фигурантом уголовного дела о мошенничестве, предупредил Соловьев.

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