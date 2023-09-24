Россиян предупредили, кому могут снизить пенсию в ближайшие месяцы

«Она может быть математической, если оператор ввел неправильные данные, например, продолжительность трудового стажа», — разъяснил юрист.
В таком случае, по его словам, возвращать переплату не придется. Однако со следующего месяца размер пенсии сократится.
Пенсию по инвалидности могут уменьшить в случае, если получатель своевременно не подтвердил диагноз. Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Иностранный гражданин утратит права на пенсию, если у него истек срок действия вида на жительство.
Но бывают и сложные случаи, когда переплату требуют вернуть. Тогда разбирательства могут затянуться.
В частности, если получатель получал пенсию по подложным документам, то в таком случае ему не только придется вернуть деньги, но и оказаться фигурантом уголовного дела о мошенничестве, предупредил Соловьев.