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08:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Развожаев: при атаке на штаб Черноморского флота чудом уцелела икона Ушакова

Икона флотоводца Федора Ушакова, которая находилась в штабе Черноморского флота в Севастополе во время ракетного удара 22 сентября, не пострадала, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Минобороны ранее называло образ главной иконой Военно-морского флота России.

Спецоперация на Украине
Источник: Михаил Развожаев

«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда», — написал губернатор в Telegram.

Федор Ушаков командовал Черноморским флотом в период с 1790-го по 1798 год. В дальнейшем также возглавлял русско-турецкую эскадру в Средиземном море с 1798-го по 1800 год. В 2001 году Русская православная церковь причислила его к лику святых как праведного воина.

22 сентября Крым подвергся серии ракетных ударов, один из которых поразил штаб Черноморского флота в центре Севастополя. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия один военнослужащий пропал без вести. Всего в ходе отражения атаки на Севастополь средства ПВО сбили пять ракет, утверждает ведомство.

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