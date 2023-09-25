11:30 (мск), источник: Аргументы и факты
Курорты всех сезонов. Эксперты назвали топ мест для отдыха осенью и зимой
По расчетам аналитиков, зимний отдых обойдется россиянам дороже.
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Краснодарский край признан лидером внутреннего туризма. Доля региона в общем объеме продаж туроператоров превысила 50%. Самым популярным направлением стал город Сочи — у многих туроператоров продажи по нему превысили 60% от общего объема. Не менее популярным курорт будет в осенне-зимний сезон, уверены эксперты aif.ru. Как изменятся цены и какие еще направления выбирают российские туристы — в нашем материале.
Лето позади, но не за горами осенние и зимние каникулы. Экономист Николай Кульбака уверен, что рост рынка будет ограничиваться несколькими проторенными маршрутами, где присутствует понятная логистика и приличная инфраструктура. «Неплохо будут развиваться маршруты одного дня без ночевки вокруг крупных городов, поскольку для них не нужны отели. Спрос повысит цены на то немногое, что существует в стране. Но вкладываться всерьез в развитие внутренней инфраструктуры местный бизнес пока не торопится, поскольку уверенности в окончательном закрытии Европы нет», — прогнозирует эксперт.
Инфраструктура — это не только наличие или отсутствие подъемников. Это и медико-транспортное обслуживание, говорит директор филиала «Евроинс туристическое страхование» Юлия Алчеева. «В России большой потенциал по зимним горнолыжным курортам. Их много, но оборудованы, к сожалению, не все. “Красная Поляна” — хороший пример, но он единичный. Туризм и безопасность идут рядом», — уверена эксперт.
По данным российского сервиса бронирования отелей и квартир, наиболее популярным городом для осенних путешествий также будет Сочи (28% всех бронирований). В Краснодарском крае осенью начинается бархатный сезон: море достаточно теплое, погода комфортная. На втором месте — Санкт-Петербург (8%) и Анапа (7%). Кроме того, в десятку самых популярных у россиян направлений вошли Геленджик, Москва, Абхазия, Кисловодск, Казань, Ялта и Калининград.
Топовыми направлениями зимнего отдыха, по данным аналитиков, станут горнолыжные курорты Сочи и Шерегеш, а также вызывают интерес у россиян Приэльбрусье, Архыз и Домбай. Еще одно направление, которое становится все популярнее и популярнее у россиян благодаря возможности увидеть северное сияние, — это Мурманская область.
По сравнению с 2022 годом цены в среднем выросли на 15%. Максимальное подорожание зафиксировано на путевки в Сочи: прирост среднего чека на 40%. Также выросли цены на турпакеты в Санкт-Петербург (+26%) и на курорты Кавказских Минеральных Вод (+21%). Но этот фактор не остановил российских туристов.
По данным аналитиков, цена осеннего тура в Краснодарский край на двоих с перелетом начинается от 55 тысяч рублей, в Калининград — от 47 тысяч рублей, в Дагестан — от 60 тысяч рублей, на Камчатку — от 120 тысяч рублей, в Мурманскую область — от 28 тысяч рублей (без перелета).
Зимний отдых обойдется россиянам еще дороже. Туроператоры поднимут цены на путевки в среднем до 30% по сравнению с прошлым годом. Это касается как путешествий по стране, так и зарубежных направлений. Цены на излюбленные пляжные туры в Таиланд, Египет, Мальдивы, ОАЭ вырастут в среднем на 30%. Максимальное подорожание придется на новогодние праздники.
«Летний туристический сезон, несмотря на ряд обстоятельств, прошел очень успешно. Регионы-лидеры — Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан, Алтай (Алтайский край и Республика Алтай), КМВ, Калининградская область, Дагестан, Нижегородская область. Очень порадовала Нижегородская область, которая не является курортной летней территорией, и при этом очень большой спрос на поездки в этот регион», — подводит итоги сезона основатель Международной премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов.
Слова эксперта подтверждают данные отчета Ассоциации Туроператоров. В топ самых популярных у российских туристов внутренних направлений попали: Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Крым, Москва и Подмосковье, Дагестан, Калининград, Казань, Алтай.
Если еще совсем недавно внутренний туризм рассматривался как вынужденная мера путешествия, альтернатива зарубежным поездкам от безысходности, то сегодня поездки по стране набирают обороты. По данным Ассоциации Туроператоров, доля курортов России в 2023 году в общем объеме продаж выросла на 20−30%.