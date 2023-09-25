17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский McDonald’s выпустил атмосферную аниме-рекламу
Ее хочется пересматривать снова и снова.
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20 сентября 2023 года в официальных социальных сетях японского подразделения McDonald’s Japan был опубликован 20-секундный анимационный рекламный ролик. В нем нарисованная в стилистике «повседневного» аниме семья из трех человек — отец, мать и их дочь — ест еду навынос из McDonald’s.
Видео посмотрели более 29,8 миллиона человек, а за сутки оно получило 269 тысяч лайков. Чуть позже компания выпустила еще два ролика, один из которых является отсылкой к франшизе «Монстры на каникулах».
Реклама с приятной анимацией и музыкой в стиле Lo-Fi получила множество положительных комментариев. Возможно, в скором времени McDonald’s представит еще несколько видео.
Недавно «советское детство» показали в стилистике Хаяо Миядзаки. В ролике Юбаба живет на заросшей травой даче в домике c резными окнами.
Олеся Маевская